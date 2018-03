BRIEF van de dag "Het is een taboe, maar wij moeten ons niet schamen" 05 maart 2018

Naar aanleiding van het artikel 'Charlotte (25) onterecht aan schandpaal genageld omdat ze op gehandicaptenparking staat' kreeg ik de vraag of iemand met IBD (Inflammatory Bowel Disease: de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa) überhaupt wel een invalidenkaart kan hebben want... die persoon kan toch stappen? Wel, het is heel eenvoudig: als je als IBD-patiënt zoals Charlotte binnen de minuut een toilet moet zien te bereiken, dan moet je ook dicht bij de ingang van een zaak kunnen/mogen parkeren. Mensen met crohn en colitis ulcerosa hebben vaak problemen met onverwachte en heel dringende aandrang om te ontlasten. Onze darmen zijn ziek, vaak heel ernstig ziek, ook al zie je dat niet aan de buitenkant. Wil jij graag als volwassene met een vuile broek op de parking van het warenhuis staan? Ik kan je verzekeren dat dit mensonterend is en je zelfbeeld niet ten goede komt! En ja, het is taboe. Maar neen, wij hoeven ons er niet voor te schamen. Dit is een handicap, een ernstige handicap. Dankjewel alvast voor je inlevingsvermogen en dat beetje begrip. Ik spreek niet alleen voor mezelf, maar voor de vele lotgenoten die dagdagelijks met deze problematiek en vooroordelen geconfronteerd worden. Wie een duidelijkere kijk wil op leven met IBD verwijs ik graag naar mijn webpagina (https://ingevdln.blog), waar ik een poging doe om enkele taboes te doorbreken.

