BRIEF van de dag "Willen we niet vallen, dan moeten we vooruit" 26 maart 2020

Een filmscenario is plots realiteit. De mensheid moet strijden met een onzichtbare vijand. In tegenstelling tot een Hollywoodfilm, kunnen wij gelukkig het verloop van dit verhaal mee bepalen. Wacht niet treurend of klagend af, om dan later kritiek te geven. Sta op en wees nuttig. Voor jezelf, voor anderen en voor de toekomst. Zoals onze superhelden in de zorgsector vandaag vechten, moeten wij allen nu meevechten voor onze samenleving morgen! Iedereen die kan, moet zijn/haar verantwoordelijkheden opnemen en helpen waar dat mogelijk is. Stel jezelf de vraag: 'Wat kan ik vandaag doen om te helpen bouwen aan de nieuwe wereld?' Het leven is zoals met de fiets rijden: als we niet willen vallen, moeten we vooruit blijven gaan. Zorg dus dat je zelf niet stilvalt en blijf bewegen. Enkel dan kan je anderen helpen. De financiële steun die de overheid geeft, is bedoeld als vangnet voor diegenen die vallen. We hebben echter ook vele handjes nodig om dit vangnet vast te houden. Ieder van ons heeft twee armen waarmee we vandaag toch niet mogen knuffelen. Gebruik ze om op een andere manier een veilige omgeving te creëren voor jouw naasten. Wees positief, behulpzaam, sterk, zacht, attent maar vooral daadkrachtig. Wapen jezelf met een gezond lichaam en een gezonde geest. 'Stay happy, stay healthy and fight.' Ga als mens en als bedrijf niet klagend ten onder. 'Overcome corona, or die trying!'

Leander Kippers

