BRIEF van de dag

"22,26 euro bruto is veel te weinig, Maggie"

Beste mevrouw De Block, Ik ben 15 jaar als kinesiste aan de slag en wil toch even duidelijk maken dat kinesitherapie méér is dan masseren. We leren mensen weer lopen, helpen vrouwen en mannen bij urineverlies na kanker van de blaas of de prostaat. We staan moeders bij voor en na een al dan niet moeilijke zwangerschap, en bereiden jonge mensen voor op een harttransplantatie. En nog veel meer. Er zijn goede en slechte bakkers, er zijn goede en slechte leraren, er zijn goede en slechte dokters, er zijn goede en slechte kinesitherapeuten. Als kine en als patiënt kom ik zelf met heel mijn hart op voor mijn beroep. Ik ben fier dat ik mijn patiënten kan helpen. Blij als ik na jaren nog steeds een bedankje krijg omdat ik mensen hielp revalideren na een verkeersongeval, of na een hersenbloeding weer zin heb gegeven om op te staan en te komen trainen op de fiets of loopband. Maar ik durf ook een therapie stopzetten als ik vind dat ik geen resultaat lever. Dan praat ik daar eerlijk over met mijn patiënt. Dit wordt erg geapprecieerd. Op het einde van de dag ga ik vaak slapen met pijnlijke handen, reuma zal mij in mijn oude dagen niet onbekend zijn. Maar ik doe mijn werk heel graag en ik durf te zeggen dat ik meer waard ben dan elke euro die ik ontvang. 22,26 euro bruto is veel te weinig. Dat bedrag is in tegenstelling tot de broodprijzen en de huurprijzen in jaren haast niet veranderd. Ik vind dat een slag in het gezicht van elke zichzelf respecterende kine. Ik betaal 200 euro bij de tandarts voor een half uur werk en het opvullen van gaatjes die er eigenlijk nog niet waren - maar die we preventief toch hebben behandeld. De tandarts kocht twee bouwgronden en heeft er een huis opgezet dat niet meer van deze tijd is. De ziekenkas heeft me die 200 euro tot op 3 euro na volledig vergoed. Dat wil zeggen dat er ruimte is. Ik wens iedereen een blakende gezondheid, maar hoop van harte dat je mag rekenen op de inzet van een goede kine wanneer je het echt nodig hebt.

Caroline Andriesen

