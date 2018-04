BRIEF van de dag "Een kankerpatiënt als fraudeur" 05 april 2018

Maggie De Block heeft twee Koninklijke Besluiten in voege doen treden die betrekking hebben tot langdurig zieken. In eerste instantie de verdubbeling van de wachttijd voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Waardoor een zieke enkel een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgt als hij langer dan 800 uren gewerkt heeft in het jaar voordien, anders geen. In mei 2018 wordt ook het herintreden in de arbeidsmarkt voor langdurig zieken extra belastend. De eerste onderzoeken tonen aan dat langdurig zieken eerder ontslagen worden om medische redenen, dan succesvol gereïntegreerd worden. Beide maatregelen brengen langdurig zieken in een nog zwakkere financiële positie. Ik ben hier zelf een voorbeeld van. Sinds augustus 2017 ben ik borstkankerpatiënte en onderhevig aan chemo- en radiotherapie. Ik werk graag en heb al 23 jaar gewerkt of me bijgeschoold, van serveerster naar internationale onderzoekster. Ik draag bewust sociale bijdragen af. Maar door de eerste maatregel heb ik van half september 2017 tot april 2018 geen (vervangings)inkomen. Een zware dobber bovenop de medische kosten. In Kamertussenkomsten verwijst De Block naar haar maatregelen als antwoorden op 'fraude', maar patiënten zijn geen fraudeurs. Langdurig zieken zijn werkwilligen in (tijdelijk) onfortuinlijke omstandigheden. Wie reageert en volgt de socio-economische impact op? Langdurig zieken zijn zelf meestal te vermoeid. Mijn hoop ligt bij ziekenfondsen, vakbonden, media, Kom Op Tegen Kanker, en ook bij de vrouwenbeweging (gender-discriminerende maatregelen). Ik hoop van ganser harte na mijn kanker-revalidatie terug aan de slag te gaan, want het geld is welkom en nodig.

