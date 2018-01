BRIEF van de dag "Kom op voor jezelf. En kom buiten met je schilderijen" 30 januari 2018

Aan de vrouw van 50, die als jong meisje zwaar gepest werd en in 'Dialoog' van gisteren haar verhaal deed. Ook ik werd in mijn jeugd zwaar gepest, omdat ik een vorm van parkinson heb én bovendien nog een hazenlip had. Het pesten gebeurde niet enkel door mijn medeleerlingen, ook door sommige leraren. Ik kwam pas min of meer op mijn pootjes terecht toen ik een goede job gevonden had. En nog krijg ik totaal ongepaste opmerkingen over mijn beven. Dat gaat van: 'Gij gaat toch ook niet dikwijls direct naar huis' tot 'Toch gemakkelijk als ge moet gaan pissen, hé!'. Vorig jaar, ik ben ondertussen 63, was ik iets gaan eten aan de kust. Een koppel dat diagonaal over ons zat, staarde mij doorlopend aan. Toen de kelner onze bestelling opnam, stapte het koppel op hem af. "Hoe ge zoiets hier kunt toelaten, snap ik niet!", zei de man, waarop ze de eetgelegenheid verlieten. "Trek het u niet aan, dat zegt méér over hen dan over jou", zei de kelner tegen mij. En zo moet jij ook denken. Die pester is het niet waard dat hij nu nog steeds invloed heeft op jouw leven. Kom buiten met je schilderijen en tracht je faalangst te overwinnen. Je bent het waard, hij is laf en viel je steeds in de rug aan. Dus recht je rug en tracht hem gewoon te vergeten, zelfs al is dat niet evident - dat snap ik maar al te goed. Zelf zou ik hem niet confronteren, maar negeren, hij heeft al genoeg aangericht. Het zou zijn ego misschien alleen maar opkrikken. Maar ik heb dit niet voor jou te beslissen, natuurlijk. Beste groeten en veel succes in de toekomst, mag mijn verhaal voor jou een hart onder de riem zijn. Kom vanaf nu op voor jezelf. En kom buiten met je schilderijen. Met een glimlach op je lippen!

