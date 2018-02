BRIEF van de dag "Beter werkstraf in afkickcentrum" 12 februari 2018

Met aandacht heb ik de getuigenis gelezen van Kris Cremers (45), die al jaren kampt met een drankprobleem en na een reeks beschonken ritten en twee ongevallen zelf de rechter om een alcoholslot gevraagd heeft. Dit is een héél moedige getuigenis. Alcoholisme is een ziekte en zolang de alcoholist zelf niet beseft dat hij ziek is, zullen 30 alcoholsloten niet helpen om hem van de drank te houden. Zelfs met torenhoge boetes los je dit niet op, want die missen hun doel en treffen de naaste familieleden meer dan de alcoholist zelf. Een diep ingebakken maatschappelijk probleem zoals dit los je op deze manier niet op.

