Exclusief voor abonnees BRIEF van de dag "Enkel wanneer ik naar adem begin te happen, mag ik terug naar spoed" 03 april 2020

00u00 0

Beste mede-'waarschijnlijk-coronapatiënten'. Ik wil graag een stem zijn voor jullie. Al diegenen die nooit op het nieuws komen maar wel in de coronagreep zitten, samen met hun familie. Vandaag is het mijn negende dag van lichte koorts die schommelt tussen de 37,5 en 38,5 graden. Week één vertoonde ik hevige hoofdpijn, maar verder weinig symptomen. Met Dafalgans kon ik van thuis uit prima verder werken. Dag zes ging het beter en ik dacht: oef, ik ben ervan af. Sinds twee dagen echter werd de koorts heviger, kreeg ik steken in mijn hartstreek en begon ik erg te hoesten. Toch gebeld naar de dokter wanneer ik even geen lucht kreeg. "Neem geen risico, ga direct naar spoed", klonk zijn raad. "Daar kunnen ze een aantal tests doen en je eventueel observeren." Het werd een moeilijk moment om de familie gerust te stellen dat alles wel goed zou komen, en dan met een bang hart naar spoed te vertrekken. Ik kreeg er een klem om mijn vinger en moest vertellen hoe ik mij voelde. Er werd naar mijn longen geluisterd en een klein gepiep vastgesteld. Mijn hartslag was wat hoog, maar mijn bloeddruk normaal. Ook mijn ademhaling was nog binnen de normen. Dus kreeg ik het advies thuis uit te zieken. "Neemt u geen CT-scan?", vroeg ik, want je hoort toch dat vele longen zijn aangetast, vaak zonder dat patiënten dat weten? Ze geven toch advies om niet te lang te wachten alvorens in te grijpen? Kan ik een test afleggen? Op alle vragen kwam een neen. "Weet u mevrouw, zelfs wij worden niet getest." In de stem van de arts zat duidelijk frustratie. Dat was dus mijn bezoek aan spoed. Ik ziek nu thuis uit. Enkel wanneer ik naar adem begin te happen, mag ik terug naar spoed. Ach ja, ik heb er begrip voor hoor: het protocol en ernstig zieken eerst. Maar België laat echt steken vallen bij het in kaart brengen van het aantal besmette personen. Wat een gemiste kans om bij mij even een wisser door de neus te laten gaan, en mij naar huis te sturen met een diagnose. Ik hoor dan dat er een app komt om de besmettingen in kaart te brengen. Laat me niet lachen. De meeste besmette personen zijn niet eens gekend. Intussen worden in andere landen antistof -bloedbanken aangelegd met bloed van genezen covid-patiënten als mogelijke therapie voor diegenen in levensgevaar. In Duitsland worden groene certificaten gegeven aan genezen covid-patiënten, zodat zij ingezet kunnen worden in de zorg. Het WHO raadt alle landen aan om te testen. Wat mij dwarszit is dat België zich voordoet als voorbeeldland. Sorry, artsen én families blijven in onwetendheid. Beste lotgenoten, ik geef jullie en jullie naasten ook een hartverwarmend applaus om er het beste van te maken.

Naam bekend

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Toon extra opties

De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen

Meer over WHO

Dafalgans

België

Duitsland

gezondheid

ziekten