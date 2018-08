BRIEF van de dag "Soep met plastic balletjes" 11 augustus 2018

Enkele uren geleden wandelde ik tussen de rekken van mijn vertrouwde Albert Heijn op de Korenmarkt van Gent, waar ik al drie jaar lang bijna dagelijks mijn boodschappen doe. Vanavond staat een gezonde maaltijd op het menu: wortelen, broccoli, champignons, puntpaprika's, zoete en gewone aardappelen... Allemaal groenten die ik zonder problemen in mijn katoenen zakjes had kunnen steken. Als ik die zakjes niet zou hebben, had ik ervoor kunnen kiezen om mijn groenten samen in één plastic zak, of los in mijn tas te steken. Maar die keuze had ik hier vanavond niet. Elke groente was al voorverpakt in plastic.

