Exclusief voor abonnees BRIEF van de dag "Mama zal niet begrijpen waarom ik niet meer kom" 13 maart 2020

Mijn mama heeft alzheimer. Ze kent mij nog en ze is altijd heel blij met een bezoekje, een knuffel. Maar nu kreeg ik te horen dat ik tot 20 april niet meer op bezoek mag komen. Kunnen wij dit mensen als mijn moeder aandoen? Is dit menselijk? Het leven in een rusthuis is immers heel saai voor deze groep mensen. Het bezoek is noodzakelijk om deze mensen wat op te beuren, een glimlach en een vertrouwd gezicht te zien, iemand die een beetje tijd maakt voor hen en er gewoon even bij komt zitten. Dit is hun bestaan. Naar televisie kijken of zich met iets bezighouden kan niet meer voor mensen met dementie. Wat zal er nu met mijn mama gebeuren? Ze zit daar helemaal alleen, ik mag er niet meer naartoe, de kleinkinderen ook niet. Zij beseft niet wat er in de buitenwereld aan de hand is en kan zeker niet begrijpen waarom wij niet meer op bezoek komen. Kan ik haar dat aandoen? Kunnen wij al deze mensen in een isolement zetten? Moeten we ze echt behandelen als gevangenen? Hoeveel mensen zullen er sterven tot dan, mensen die geen bezoek meer hebben mogen ontvangen? Zullen ze wel goed genoeg verzorgd worden? Zal er geen tekort aan personeel zijn in rusthuizen omdat ook het personeel ziek wordt?

Anita Vanwaelem, Lembeek

