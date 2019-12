Exclusief voor abonnees BRIEF van de dag "De pijn van de klappen blijft levenslang" 12 december 2019

00u00 0

'Elke dag 10 meldingen van kindermishandeling.' Gaande van een pedagogische tik tot het toebrengen van fysieke verwondingen. Er zijn de dag van vandaag dus nog heel wat gezinnen waar er geen warmte en vrede te vinden is. Wie uit zo'n 'nest' komt, neemt die pijn voor heel zijn leven mee. Niet alleen de fysieke pijn speelt mee, dikwijls gaat het ook over psychisch lijden. Meer bepaald het kleineren, het dreigen, de psychische kindermishandeling, de minachting van een ouder, ze hebben grote gevolgen in het latere leven van een kind. Ik heb het van dichtbij meegemaakt: een bazige, gefrustreerde moeder met bijzonder losse handjes. Volgens haar was ik een nul, een 'niemand'. Kon niks goed doen. Hoeveel slaag ik in mijn jeugd heb gekregen om een niemendal... Ik heb er geen woorden voor. Hierdoor verloor ik mijn zelfvertrouwen. Werd angstig. Kreeg een hekel aan bazige vrouwen. Op den duur dacht ik dat dit alles de gewone gang van zaken was. Ik werd een perfectionist, bang om een fout te maken. Het vreemde van het hele gebeuren was dat mijn vader zijn ogen sloot voor al die agressie van zijn vrouw. Hij liet haar begaan. Was dus medeplichtig. De dag van vandaag zijn er gelukkig verschillende instanties waar zo'n kind terechtkan. Tot slot nog dit voor alle ouders: blijf met je handen van je kind af en omring het met liefde en warmte.

Naam bekend

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis

Meer over samenleving