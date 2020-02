Exclusief voor abonnees BRIEF van de dag "Delphine heeft een aanzienlijke steen verlegd, ook voor ons" 03 februari 2020

Beste mevrouw Delphine Boël, toen ik het heugelijke nieuws vernam dat uw biologische vader, Koning Albert, u eindelijk toch erkend heeft als dochter, gingen er veel emoties en gedachten door mijn lijf. Zelf ben ik geboren in Zuid-Korea en op jonge leeftijd geadopteerd in België. Net als u heb ik de kaap van 50 jaar bereikt, maar ben nog steeds op zoek naar mijn biologische roots. U wist natuurlijk al lang wie uw biologische vader was, maar werd tot op de dag van gisteren niet als dochter erkend. Voor wie dit niet zelf aan den lijve ervaren heeft, kan dit een fait-divers lijken. Of nog erger. Aanstellerij. In uw geval komt er nog eens bij dat de ontkennende partij een persoon is met macht en schijnbare onaantastbaarheid. Dat maakte uw strijd zeker nog moeilijker, maar het heeft u niet weerhouden om door te zetten. U volhardde. En steeds met een u sierende sereniteit die, zo blijkt, veel effectiever was dan mocht u wild om u heen geschopt hebben. Of het nu was via interviews of via uw kunst, uw boodschap was steeds onomwonden, onopgesmukt én met respect voor de andere partij. Een prinses waardig.

