BRIEF van de dag

Maandag werd beslist om het toelatingsexamen geneeskunde te verplaatsen naar eind augustus. Ik vraag me af of er echt geen mogelijkheid bestaat dit examen - in gewijzigde vorm - op de oorspronkelijke datum te laten doorgaan. Misschien heeft de minister onvoldoende stilgestaan bij de impact van zo'n uitstel op een 18-jarige, voor wie het leven ook even 'on hold' staat. Voor veel jongeren is het laatste jaar humaniora een bijzonder jaar, waarin ze 18 worden, een studiekeuze maken, het jaar van een laatste grote schoolreis, een afscheidsfeest... Dit is nu allemaal weggevallen. Maar ze houden de moed erin, want als dit allemaal voorbij is, dan blijft er misschien nog die lange zomer. Beetje bij beetje sijpelt het besef door dat ook dan niet veel zal kunnen doorgaan. Dat festivals er niet inzitten. Maar ze blijven optimistisch en gebruiken de quarantaine om te studeren voor het ingangsexamen. Hebben perspectief, want als ze nu hard studeren, komen er daarna nog die langverwachte zomerweken. Tot er beslist wordt dat het ingangsexamen op het eind van de zomer moet plaatsvinden. En het duidelijk wordt dat er niets gepland kan worden deze zomer. Niet gewerkt kan worden om studies te betalen. Dat de vakantieplannen met het gezin opgeborgen kunnen worden. Dat ze eind augustus misschien nog een andere studiekeuze moeten maken. Dat niet alleen hun laatste jaar humaniora wegvalt, maar ook hun laatste zorgeloze zomer.

