BRIEF van de dag Toeter tegen gsm achter het stuur 20 augustus 2018

Oproep aan de bevolking: nu het buiten nog lekker warm is en vele automobilisten met open ramen rondrijden, wil ik oproep doen om elke naderende beller/mailer/sms'er achter het stuur eventjes tot de orde te roepen met kort maar krachtig claxon-signaal. Om éventjes dat asociale gedrag te verstoren én deze roekeloze chauffeurs op het gevaar te wijzen. Als iedereen hieraan gevolg geeft, zou het meer kunnen uithalen dan de onbestaande 'controles' op gsm-gebruik achter het stuur. De betrokkenen weten ook dat de pakkans nihil is. Anders was het niet zo'n vervelend vertrouwd gebeuren. Claxonneren mag volgens het boekje énkel bij gevaar, maar... nu vraag ik me af of er buiten dronken rijden gevaarlijker gedrag bestaat achter het stuur? Dus beste verantwoorde medeburgers: flink claxonneren als je zulke bellers/mailers ontmoet!

Carlo Verreet

