Exclusief voor abonnees BRIEF van de dag "Flexi-job erbij genomen om schoolrekeningen te betalen" 05 juli 2019

00u00 0

Met veel interesse las ik het artikel 'Schoolboeken geven ouders kopzorgen'. Ik ken het gevoel. Mijn zoon start in september in het bijzonder onderwijs, type OV4 (normaal begaafd maar autistisch) in de A-stroom. Enkele dagen terug bestelde ik de schoolboeken en de andere benodigdheden via de website www.iddink.be. Ik kwam aan een totaalbedrag van 535 euro! Dit is voor de schoolboeken, cursussen en allerhande benodigdheden die de school noodzakelijk acht. Ik mailde de school met de vraag of zo'n hoog bedrag normaal was. Ja, dit was normaal. Maar niet voor mij dus! Ik ben een gescheiden, alleenstaande moeder met twee kinderen. Gelukkig betaalt mijn ex mee voor de schoolkosten. Mijn zoon heeft ook nog een laptop nodig. Ik kom alles samen al aan 1.000 euro en het schooljaar is nog niet gestart! Omdat het aanbod van secundaire scholen die bijzonder onderwijs aanbieden van het type dat mijn zoon nodig heeft, heel schaars is in West-Vlaanderen en het busvervoer hem dagelijks 3 tot 4 uur zou kosten (wat wij niet draaglijk vinden voor onze zoon), is hij genoodzaakt op internaat te gaan. Kostprijs gemiddeld 300 euro per maand. En dan zijn er nog de (gelukkig kleinere) schoolkosten van mijn dochter in het lager onderwijs.

