Exclusief voor abonnees BRIEF van de dag Aangetekende brief voor Defensie lijkt wel behekst 14 oktober 2019

Mijn zoon wil beroepsvrijwilliger worden bij Defensie. Bij zijn medische testen werd hij afgekeurd wegens een klein litteken op zijn oog. Hij kon beroep aantekenen, met een verslag van een oogspecialist. Dit moest binnen de vijf werkdagen aangetekend verstuurd worden. Dus ging hij op 16 september met die zending naar de post. Op 20 september vonden wij een briefje: er lag een aangetekende zending voor ons klaar. Wat bleek, toen ik die ging afhalen? Het was de door mijn zoon verstuurde brief, met een rode sticker op: 'adres onjuist'. Ik belde Defensie, daar zei men dat het adres wél correct is. Dag nadien ging ik terug naar de post. De bediende weigerde de brief terug te nemen. Ik moest eerst opnieuw 6,49 euro betalen om die te versturen. Gebeld naar de klachtendienst van bpost. Een vriendelijke dame beloofde een onderzoek en stelde voor om die 6,49 euro te vergoeden en de brief terug op te sturen. Dus stuurde ik die brief een tweede keer aangetekend op naar hetzelfde adres, dat ook volgens de dame van de klachtendienst werkelijk juist was. Drie dagen later stond de postbode evenwel terug aan de deur, met diezelfde aangetekende zending: er hing weer een rode sticker op. Ik weigerde die aan te nemen. Ik heb terug de klachtendienst gebeld en kreeg hetzelfde verhaal: er zou een onderzoek gestart worden, het geld wordt terugbetaald, stuur de brief opnieuw aangetekend op. Derde poging, zelfde verhaal. Op 7 oktober stond mijn postbode andermaal voor de deur met diezelfde aangetekende zending. Terug klacht ingediend, weer is er beloofd om een onderzoek te starten - want zo ver was het blijkbaar nog niet gekomen. Na drie dagen volgde er nu een mail van bpost. Ze excuseren zich, sluiten het dossier af en gaan 6,49 euro terugstorten. Maar: de zending van mijn zoon ligt hier nog altijd op de kast. Natuurlijk hebben we contact opgenomen met de dienst recrutering. We hebben de bewijzen voor de beroepsprocedure via mail verstuurd. Hopelijk komt alles in orde, het gaat om de toekomst van mijn zoon.

Peggy Teerlinck, Lovendegem

