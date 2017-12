BRIEF van de dag Het warmste uur 00u00 0

De vele initiatieven voor de Warmste Week zijn zo hartverwarmend en ontroerend. Maar uiteindelijk kijkt men naar de globale opbrengst. Er moet zaad in het bakje komen, hoe je ook het draait of keert. Een andere aanpak kan de opbrengst verhogen. Er zijn in Vlaanderen meer dan 2,5 miljoen personen tussen 25 en 64 jaar die een job hebben. Stel dat we nu allemaal één keer één uur extra werken en de opbrengst aan de goede doelen schenken... Met een gemiddeld uurloon van 12 euro, wat een lage schatting is, zou het Warmste Uur 30 miljoen opleveren, drie keer meer dan het grote succes van de Warmste Week. Laat ons dus bij het ingaan van de wintertijd allemaal een uur extra werken, hou ook de winkels een uur later open, en geef de opbrengst aan al onze goede doelen.

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee