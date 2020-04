Exclusief voor abonnees BRIEF van de dag "Onze bezoekjes houden moeder alert" 21 april 2020

Op 12 maart ging de deur van het woonzorgcentrum dicht, gesloten, zonder een laatste knuffel, zonder een laatste woord voor de bewoners. Onze ma, die lijdt aan dementie, is gewoon om dagelijks bezoek te krijgen, soms zelfs tot twee keer per dag. Elke dag merken we welke meerwaarde we zijn voor haar. Haar licht aansteken zodat ze daar niet in het donker zit, haar tv aanzetten zodat er wat geluid en beweging is, iets geven om te eten (stuk fruit, koek, snoep), haar bril poetsen... Eenvoudige zaken die ze zelf niet meer kan. De communicatie werd extra moeilijk toen onze moeder een drietal jaar geleden een beroerte kreeg met uitval van de spraak. Onze bezoekjes houden haar alert. We merken heel duidelijk het verschil in haar alertheid tussen ons moment van aankomst en het moment van vertrek. Het is alsof we haar ontdooien en haar opnieuw aanwezig maken.

