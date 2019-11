Exclusief voor abonnees BRIEF van de dag Wakker liggen 19 november 2019

Terwijl de politici zich bezighouden met kleuterachtig geruzie, zich verschuilen achter de 'grote thema's' (klimaat, vluchtelingen, Syriëstrijders...), naar het Europees Parlement vluchten zodra hun rol in Vlaanderen/België is uitgespeeld, zich nergens zorgen over hoeven te maken (hun chauffeur staat klaar, hun middagmaal wordt geserveerd op hun bureau...) en intussen hun portefeuille maandelijks stevig zien aandikken, heeft mijn geweldige broer met het syndroom van Down een brief ontvangen waarin staat dat zijn zorgbudget de komende zeven jaar stelselmatig zal dalen. Een besparing die ervoor zorgt dat er onvoldoende personeel overblijft in zijn dagcentrum om nog langer één keer om de twee jaar een vijfdaagse reis te organiseren, en dat ook andere leuke activiteiten worden afgeschaft.

