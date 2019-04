Exclusief voor abonnees BRIEF van de dag "Ja, er zijn wachtlijsten, maar je wordt als ouder niet de woestijn ingestuurd" 03 april 2019

Ik ben papa van twee meisjes, het ene bijna 10 en het andere net 7 jaar. Allebei hebben ze de diagnose ASS gekregen: autismespectrumstoornis. Allebei zijn ze normaal begaafd, maar in hun autisme verschillen ze evenzeer als in hun persoonlijkheid. De oudste kan soms zeer rigide zijn in haar gedrag, terwijl de jongste net wat flexibeler is. De ene is zeer introvert en zal blokkeren als dingen niet lopen zoals verwacht, de andere is dan weer extravert en zal sneller boos worden. Maar ze hebben ook zeer mooie kwaliteiten: ze zijn zeer lief, opmerkzaam en zullen (meer dan ikzelf) kleine details opmerken.

