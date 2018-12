BRIEF van de dag "Een warmer Vlaanderen voor iedereen" 31 december 2018

2018 is bijna vervlogen. Een jaar vol persoonlijke herinneringen. Voor ieder van ons een ander verhaal. Sommige verhalen zijn vreugdevol, andere minder. Het doet me steeds pijn om artikels te lezen over mensen die uit het leven gestapt zijn. Deze week was er nog het pijnlijke bericht over een mama die ten einde raad haar zesjarige zoontje ombracht en haar leven wou ontvluchten. Niemand had iets zien aankomen. Onze wereld draait zo snel om ons heen, er is geen tijd op overschot voor een warme babbel met een buur of een verre kennis.

De warmste week van het jaar zou het warmste jaar van de eeuw moeten worden... Géén 17.286.122 euro, maar wel zó veel glimlachen op straat, in de winkel, in ons midden. Evenveel vriendelijke begroetingen: "Hallo, hoe gaat het?" Net voor de start van het nieuwe jaar heeft ieder van ons een paar goede voornemens. Laat dit zo'n voornemen zijn voor 2019: een warmer Vlaanderen voor ieder van ons.

Walter van Dyck, Halle

