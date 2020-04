Exclusief voor abonnees BRIEF van de dag "Geen zin om te sterven als 'nevenschade'" 15 april 2020

De eerste testresultaten uit woonzorgcentra zijn verontrustend. Voor ons, bewoners, zelfs beangstigend. Nochtans, de beslissing om geen bezoek toe te laten, was correct en ruim op tijd. Maar daarna werd het heel stil. Vanuit de sector zelf kwam geen bericht meer, allicht uit angst voor reputatieschade. De overheid zette ondertussen alles op alles om de ziekenhuizen niet te laten verzuipen. Dat een rusthuis vol oudere, verzwakte mensen, waar dagelijks veel personeel over de vloer komt, uitermate kwetsbaar is, werd blijkbaar over het hoofd gezien.

Voor ons, afgezonderd op onze kamer, gaf dat een wrang gevoel. Alsof, wat er ook met ons gebeurde, beschouwd zou worden als onvermijdelijke nevenschade. Pas toen er vreselijke cijfers opdoken, kreeg men weer aandacht voor de woonzorgcentra. Ineens kan er veel en snel. Hopelijk is het niet 'too little, too late'.

Want wij hebben geen zin om te sterven als 'collateral damage'.

René Eylenbosch

