BRIEF van de dag "Laten we elkaar niet afwijzen" 26 maart 2018

Iets dieps heeft me ertoe aangezet om een petitie te starten tegen het wetsontwerp over de woonstbetredingen. Nochtans ben ik maar een gewone burger, en ik behoor tot geen enkele politieke organisatie. Met meer dan 3.950 handtekeningen, richt ik deze oproep tot de regering. Verwerp dit wetsontwerp, wijs een deel van uw medeburgers niet af, laten we elkaar niet afwijzen. En laat niemand meer buiten op straat slapen.

