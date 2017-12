BRIEF van de dag Dat iedereen zich mag 'jeunen' in 2018 00u00 0

Wij schrijven niet snel een briefje naar de krant, maar nu met de jaarwisseling toch eventjes wel. Eén van de leukste momenten van 2017 was de dag dat het West-Vlaamse 'jeunen' verkozen werd tot dialectwoord van het jaar. Het woord 'jeunen' in de beide betekenissen van 'iemand iets gunnen' en 'plezier maken, zich amuseren' zou voor ons algemeen Nederlands mogen worden. Het klinkt zo fantastisch en we gebruiken het ook heel veel. Daarom 'jeunen' wij alle lezers een 2018 waarin ze zich 100 % mogen 'jeunen'.

Gabriel en Martine Vandenbroucke-Rosselle, Ieper