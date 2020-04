Exclusief voor abonnees BRIEF van de dag We komen hier door 02 april 2020

Dit is voor de mensen die voor corona al verstikt werden door het leven. Slechte dagen en bijna opgeven. Dit is voor de mensen die uit hun behandeling zijn geschopt. Want nu lijkt het alsof alle mentale problemen zijn gestopt. Dit is voor de mensen die al eenzaam waren. Zonder lockdown al alleen voor zich uit zaten te staren. Dit is voor de mensen die structuur zoeken in hun dagen. Bang zijn om zich nog aan herstel te wagen. De mensen die bang zijn om te eten, met een eetstoornis vast aan een keten. Dit is voor de mensen die controle zoeken in destructief gedrag. Geen licht meer en geen enkele lach. Het leven was al een uitdaging voor de chaos is begonnen. En na al die jaren strijden nog niet alles overwonnen. Angsten maken de dagen lang. Afwachten, geen blijdschap en alle dagen bang. Ik zie de mensen die vechten en strijden. Zij die nu stil lijden. Ik zie jullie en wil jullie kracht geven. Wij gaan deze periode ook overleven. En weet dat tranen van verdriet er mogen zijn. Maar laat het ook de voeding van de bloemen in je toekomst zijn.

Glynis

