Exclusief voor abonnees BRIEF van de dag Oma Bibi in coronatijden 06 april 2020

00u00 0

Gisteren vond ik een brief in mijn bus: 'Ik kan het nog niet zo goed zeggen, maar ik mis je heel erg. Ik kan wel al sinds deze week: 'oh', 'op', 'boem' en 'daar' zeggen. 'Bibi' zei ik al lang. Als corona weg is, kom ik graag eens naar Gent. Hier thuis ken ik tegen dan elke kast en hoekje, ik ontdek zo graag. X Ayo'. Dat schreef mijn dochter. Kleindochter Ayo (14 maanden) tekende op de achterkant met haar kleurtjes rode, paarse, oranje en stylolijnen, over en weer. De rode krabbel zou een huis kunnen zijn. Er zaten ook fotootjes in de omslag. Tuurlijk pinkte ik een traan weg. Drie weken geen kleindochter mogen zien, dat is een beproeving. De eerste keer dat we een WhatsApp-videogesprekje hadden, liep Ayo naar de deur, omdat ze dacht dat ik daar in Leuven in het echt was. Mijn hart bloedde... De laatste keer dat ik bij haar was, wankelde ze nog met ronde beentjes en handen in de lucht. Nu stapt ze stevig op straat zonder te vallen, met nieuwe roze schoenen. Mijnheer en Mevrouw Schoen zijn nu definitief deel geworden van haar zelfbeeld. Ze stappen 500 meter ver. Soms keert Ayo terug in plaats van vooruit te gaan. Ze leeft hier en nu. Nog niet met een plan. Dat vraagt geduld, vertelt mijn dochter. En de berenjacht is top in deze coronatijd. Mensen zetten een beer voor hun raam en het is aan de kleinsten om die te vinden. Het is voor haar als de Efteling. Hoe groter de beer, hoe groter haar uitzinnige vreugde. Ze roept en tiert en klapt in haar handen bij elke beer. En ik blijf het nog even online volgen, vanuit mijn kot.

Brigitte Puissant, Gent

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen