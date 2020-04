Exclusief voor abonnees BRIEF van de dag "Waarom moet marktkramer nog altijd thuisblijven?" 30 april 2020

00u00 0

Kritiek geven op de politieke beslissingen is makkelijk en zullen wij hier niet doen. We hadden alleen graag eens een stem gekregen, omdat we soms uit de boot vallen. Eén van de alleroudste en mooiste beroepen ter wereld, dat van marktkramer, glipt door de mazen van het net. In deze uitzonderlijke tijden moeten we gesloten blijven. We brengen uiteraard begrip op voor de lockdown, want ook voor ons primeert de nationale gezondheid. Maar wij denken dat de openbare markt net kan bijdragen tot het veilig voorzien van voedsel. Want kunt u me vertellen waarom er een onderscheid gemaakt wordt tussen een handelaar met een fysieke vestiging (bakker, slager, groente- of kaaswinkel) en een ambulante handelaar die dezelfde producten verkoopt en perfect dezelfde maatregelen kan treffen? Waarom een slager vandaag gebraden kippen mag verkopen, maar de uitbater van een kraam met kip-aan-het-spit niet?

Matthias Heindryckx

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen