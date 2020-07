Exclusief voor abonnees BRIEF van de dag "Droomflat is ons geweigerd door onze Marokkaanse namen" 08 juli 2020

00u00 0

Racisme is veelbesproken, maar niet weg, ondervonden mijn verloofde en ik. Al geruime tijd zijn we op zoek naar een appartement in Dilbeek, waar ik sinds mijn 5de ben opgegroeid. We hadden onze zinnen gezet op een droomappartement in het centrum. Hoewel het al een tijdje online staat, leek het ideaal voor ons. Het voldeed helemaal aan onze eisen. We stuurden onze gegevens door, maar onze kandidatuur is geweigerd. Zonder reden. Ik vroeg uitleg aan het immokantoor. Volgens hen moet de eigenaar geen reden opgeven. Waarschijnlijk een financiële kwestie, zei de vrouw. Ik heb haar mooi uitgelegd dat dit onmogelijk is. De huur bedraagt 900 euro, en wij verdienen samen bijna 4.000 euro. Ik heb bovendien een bedrijfswagen met tankkaart en maaltijdcheques... De persoon aan de telefoon werd er zelf stil van. Dit is duidelijk een geval van racisme. Ik geloof dat, indien we een nieuwe aanvraag zouden doen met andere namen, we het appartement wel zouden krijgen. Ik ben 22, van Marokkaanse afkomst maar in België geboren en getogen. Mijn vriend is 24, ook geboren en opgegroeid in België. Hij is half-Marokkaans. We trouwen over twee maanden. In onze huidige flat willen we niet blijven wonen, die is te klein. De tijd dringt, binnen drie weken moeten we aan onze huidige huisbaas laten weten of we weggaan, anders moeten we een nieuw huurcontract voor 9 jaar tekenen. Beseffen de eigenaars van ons droomappartement wat ze ons aandoen?

Chaimae Madoughri

