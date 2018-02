BRIEF van de dag "7 dagen op 7 open: zonder Unizo-advies naar proces" 08 februari 2018

00u00

Bij deze wens ik graag te reageren op uw artikel 'Unizo slaat alarm'. Als Belgische ondernemer met twee franchisevestigingen van doe-het-zelfketen Brico was ik tot voor kort 18 jaar lid van de zogenaamde zelfstandigenorganisatie Unizo. Al verscheidene jaren ijver ik voor meer flexibiliteit in onze openingsuren om de concurrentie met verkoop via internet enigszins te kunnen counteren. Door de wetgeving op de verplichte zondagsrust hebben Belgische ondernemers, zoals ik, een enorm nadeel ten opzichte van binnen- en buitenlandse webshops, die onbeperkt, 7 op 7, hun producten kunnen aanbieden. Om onze dalende omzetcijfers te kunnen ombuigen, de steeds stijgende arbeidskost te kunnen compenseren, een deel van ons marktaandeel te recupereren en niemand van mijn 23 full-time personeelsleden te moeten ontgoochelen (lees: ontslag), hebben wij drie jaar geleden beslist om onze vestigingen 7 dagen op 7 open te stellen voor onze klanten. Niemand van ons personeelsbestand heeft sindsdien ook maar één uur extra moeten werken. Zoals verwacht, hebben wij enkele maanden geleden een PV ontvangen van de FOD Economie betreffende een overtreding op de wet van de zondagsrust. Als gezonde Belg en vooral als enthousiaste ondernemer hebben wij dit PV genegeerd en dienen wij binnenkort te verschijnen voor de rechtbank. Als jarenlang lid (wat heb ik daar spijt van) van Unizo waren wij in de veronderstelling dat wij konden rekenen op juridisch advies over deze procedure (wij vroegen zelfs geen juridische bijstand). Groot was onze verbazing toen wij een telefonische reactie ontvingen van één van de medewerkers waarbij ons doodleuk werd meegedeeld dat zij enkel de belangen van kleinhandelaars verdedigen en niet die van franchisenemers van grote ketens. Nochtans heeft men ons dat niet meegedeeld bij het jarenlang ontvangen van ons lidgeld. Mijn frustratie werd alleen maar bevestigd bij het lezen van jullie artikel waarbij Unizo alarm slaat met de 2,5% dalende verkoop bij de Belgische winkeliers. Voor dit resultaat zijn zij zelf mee aansprakelijk! Beter zou zijn dat ze hun beleid en visie mee laten evolueren met de huidige marktsituatie en e-commerce in plaats van vast te houden aan voorbijgestreefde waarden en normen. Zelfstandige ondernemers kunnen absoluut concurreren met binnen- en buitenlandse webshops, maar dan moeten ze wel gesteund worden door de Belgische wetgeving en de zelfstandigenorganisaties (Hallo, VBO. Hallo, NSZ). Laat Belgische ondernemers hun openingstijden zelf vastleggen in overleg met hun personeel. Onze toegankelijkheid en nabijheid, service, dienst na verkoop en professioneel advies zijn troeven waar webshops niet tegen opkunnen. Zolang wij ze ook 7 op 7 aanbieden en niet beperkt worden door voorbijgestreefde regels zoals de zondagsrust of de idiote wetgeving omtrent een ligging in al of niet toeristische zone. Laat dit een werkpunt zijn voor de zogenaamde Unie voor Zelfstandige Ondernemers. En, oh ja, ook ik sponsor nog altijd de lokale volleybalploeg en anderen.

