BRIEF van de dag "Laat me niet thuis wegkwijnen, a.u.b." 00u00 0

Beste mijnheer Vandeurzen, Mag ik mij even voorstellen? Ik ben 33 jaar, ziek sinds mijn 16de. Mijn aandoening, neurofibromatose type 2, is niet terminaal, alhoewel ik er wellicht op termijn wel aan dood zal gaan. Het veroorzaakt goedaardige (dus niet-uitzaaiende) tumoren, veelal in de hersenen en rug. Deze tumoren blokkeren zenuwen, en zorgen voor uitval van soms erg belangrijke lichaamsfuncties. Zo werd ik in 2001 auditief gehandicapt en sinds een paar jaar zit ik ook in een rolstoel. Daarnaast zijn ook mijn ogen zeer sterk achteruit gegaan (door aangezichtsverlamming). Om de zoveel tijd moet ik fysiek weer iets afgeven, waardoor ik telkens meer zorg nodig heb. Sinds ongeveer twee jaar heb ik recht op een Persoonlijk Assistentie Budget (PAB). Met dit budget, zo werd me beloofd, zou ik véél meer zorg kunnen krijgen. Mijn leven zou een pak draaglijker worden. Helaas heb ik tot op de dag van vandaag nog geen frank gezien van dit PAB. Hoewel ik er wel recht op heb, sta ik op een wachtlijst. Wachten in de meest letterlijke zin: thuis op een stoel, gezien mijn ziekte steeds meer zijn tol eist. Hoe lang moet ik nog wachten? Zal ik er nog zijn als het me wordt toegekend? Daar begin ik steeds meer aan te twijfelen. Ik ben hier thuis letterlijk aan het wegkwijnen, dat kan toch de bedoeling niet zijn? Want op papier heb ik er recht op. Bovendien is begeleiding met de invoering van de Persoonsvolgende Financiering (PvF) aan banden gelegd. Beste bewijs hiervan: twee begeleiders van mijn thuisbegeleidingsdienst zijn ontslagen, omdat er minder werk is. Vorig jaar kon ik nog enkele keren op stap gaan met een begeleider. Hoewel maar enkele dagen op een heel jaar, is dit toch telkens een lichtpuntje. In 2018 zou dit door het steeds strakker opvolgen van het PvF-systeem niet meer kunnen. Als de begeleidingen verminderen, moet ik nog meer alleen thuis zitten. Mijn ziekte keldert mij fysiek progressief, een nog groter sociaal isolement kan ik echt missen. Ik dank u bij voorbaat voor een antwoord, Thomas Steenhoff, Gooik

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN