BRIEF van dag "Zoeken naar de waarheid is vreselijk hard" 13 april 2018

00u00 0

Vreselijk wat de ouders van Nick meemaken. Ik ben zelf een zoon verloren. Joachim zijn spullen lagen een beetje overal, alsof hij zich ontdaan had van alle contact. Zoeken naar de waarheid van je kind dat de hand aan zichzelf sloeg, is vreselijk hard. De onzekerheid over wat er precies is gebeurd, maakt je als ouder kapot! Je bent een boek zonder bladzijden, je wordt veroordeeld tot levenslange opsluiting zonder tralies. Het is een helse tocht. De dood van Joachim kan ik ergens nog accepteren, maar de manier waarop? Dat is echt zielenpijn! Rust zacht Nick, en veel medeleven met deze ouders. Knuffel.