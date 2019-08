Exclusief voor abonnees Brico verhuurt zonnepanelen 30 augustus 2019

Doe-het-zelfketen Brico start met de verkoop en verhuur van zonnepanelen in een aantal van haar Belgische vestigingen. Dat heeft Brico gisteren bekendgemaakt. Met de verhuurformule wil het bedrijf zonnepanelen voor iedereen toegankelijk maken. Klanten kunnen online en in de winkel onmiddellijk een persoonlijke simulatie ontvangen op basis van hun verbruik en type woning. Brico gaat hiervoor in zee met de Belgische zonnepanelenspecialist Earth. Zij voeren een technische analyse uit op de woning en plaatsen de zonnepanelen op minder dan één dag.

