Brico-uitbater weigert rustdag te nemen: "Online kan je ook 7 op 7 shoppen" 20 februari 2019

Een uitbater van een Brico-winkel in het Vlaams-Brabantse Diest weigert halsstarrig om een rustdag in te lassen. Omdat Pieter Van Nerum (50) ook de minnelijke schikkingen naast zich neerlegde, moest hij het aan de rechter komen uitleggen. Volgens hem wordt het gelijkheidsbeginsel met de voeten getreden, want webwinkels zijn altijd bereikbaar, en winkels in een toeristisch gebied mogen ook 7 dagen op 7 openen. "En mijn personeel heeft geen klachten", zegt de man. "Zij werken nog altijd een 38 urenweek zonder overuren. Op zondag worden ze aan 150 procent betaald." De procureur vroeg de opschorting gisteren. "Dat wil zeggen dat de rechtbank mij nog schuldig verklaart, maar dat het geen straf verdient. Dat vind ik al een signaal dat de wet moet aangepast worden." (KAR)

