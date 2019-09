Exclusief voor abonnees Brexit 02 september 2019

De Britten hebben mogen kiezen voor of tegen de Brexit. Zij kozen voor. Wie toen niet ging stemmen (vooral jongeren ) wil het nu anders. Mijn grootmoeder zei reeds : 'Je moet weten wat je wil'. Europa is bang dat, als de Brexit lukt, er nog landen gaan vertrekken uit de EU. Angst is een slechte raadgever, zei mijn zelfde grootmoeder.

Jaak Huysmans, Niel

