Brexitdeal May niet opnieuw naar parlement, want in 1604 deden ze dat ook niet 19 maart 2019

Het Britse Lagerhuis gaat niet opnieuw stemmen over de brexitdeal van premier Theresa May. Voorzitter John Bercow zegt dat de regering het akkoord met de EU niet opnieuw ter stemming kan brengen als de regeringsmotie "substantieel dezelfde blijft". De voorzitter verwees naar een parlementaire regel die teruggaat tot 1604 en die erop neerkomt dat de parlementsleden niet gevraagd kan worden om twee of meer keren over dezelfde tekst te stemmen.

