Brexit zo goed als zeker uitgesteld 27 februari 2019

De Britse premier Theresa May heeft de deur wagenwijd opengezet voor een uitstel van de brexit. Als het parlement het akkoord dat ze met de Europese Unie gesloten heeft nogmaals verwerpt én als het ook niet zonder deal wil scheiden, dan wordt de deadline van 29 maart hoogstwaarschijnlijk geschrapt. Het uitstel moet wel "kort en beperkt" blijven, vindt May. Tot nu toe had ze altijd gezegd dat het óf haar akkoord, óf helemaal geen akkoord was. Gisteren moest ze haar mening herzien nadat een aantal minister had gedreigd haar regering te verlaten. (LVB)