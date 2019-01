Brexit Theresa May stelt vandaag plan B voor 21 januari 2019

Premier Theresa May wordt vandaag in het Britse parlement verwacht om haar plan B voor te stellen, nadat vorige week haar brexitdeal in het Lagerhuis werd weggestemd. Verwacht wordt dat ze een 'tsunami' aan amendementen over zich heen krijgt. Lagerhuisleden willen zo de brexit uitstellen of zelfs tegenhouden. De Britse minister van Handel, Liam Fox, zegt dat een aantal parlementsleden "de brexit proberen te stelen". "Je hebt een bevolking die weg wil uit de EU en een parlement dat wil blijven. Het parlement heeft het recht niet het brexitproces te kapen." Dinsdag 29 januari is de volgende beslissende dag voor de brexit. Die dag zal het Britse parlement mogen stemmen over het plan B van May voor het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

