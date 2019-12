Exclusief voor abonnees Brexit-steun voor kmo's op komst 20 december 2019

00u00 0

Ontslagnemend minister van Middenstand Denis Ducarme (MR) werkt aan een maatregel om zelfstandigen bij te staan die in moeilijkheden dreigen te geraken door de brexit, die vermoedelijk een feit is op 31 januari. Uiterlijk begin januari wil hij de richtlijn klaar hebben. Kmo's die hun omzet zien dalen door de brexit, zouden op drie manieren ondersteund worden. Ze komen in aanmerking voor een verlaging van de voorlopige sociale bijdragen voor 2020, kunnen een jaar uitstel krijgen voor de sociale bijdragen van het eerste en tweede trimester van 2020, zonder interesten of verlies van rechten, en de meest ernstige gevallen kunnen zelfs vrijgesteld worden van die sociale bijdragen.