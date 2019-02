Brexit-protest op de catwalk 18 februari 2019

De brexitdiscussie vindt zelfs haar weg naar de catwalk. Tijdens de London Fashion Week liet Vivienne Westwood - op haar 77ste nog steeds niet vies van een beetje protest - haar modellen stevig uithalen. Volgens deze mannequin is de politiek een smerig kaartspel, beoefend door "criminelen". Ook voor de banken en pers heeft ze geen goed woord over. Andere modellen droegen een pinokkioneus, als symbool voor de leugens die politici verkondigen, en één van hen riep uit dat de brexit een misdaad is. "Werk samen en snij jezelf niet af van de rest van de wereld." (BHL)

