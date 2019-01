Brexit-fan verhuist stofzuigerbedrijf naar Singapore: "Verraad!" 24 januari 2019

Het Britse bedrijf Dyson, vooral bekend van zijn stofzuigers, zal zijn hoofdkwartier naar Singapore verhuizen. Het plan is een tegenslag - sommigen spreken van "verraad" - voor Britse politici die hadden gehoopt dat oprichter en brexiteer James Dyson het bedrijf in zijn vaderland zou houden. Volgens Dyson, met een vermogen van 12 miljard euro de rijkste Brit, bevindt "een steeds grotere meerderheid" van zijn klanten en productieactiviteiten zich in Azië. Er is nog geen datum voor de verhuis naar Azië, waar Dyson ook zijn eerste elektrische wagens wil produceren. Daarvoor wordt in Singapore een nieuwe fabriek gebouwd. Die zou eind volgend jaar klaar zijn.