Exclusief voor abonnees Brexit door de ogen van Belgische diplomaten 25 februari 2020

00u00 0

Gisteren trok 'Corps diplomatique' naar New York en Mali, vanavond blijft de Canvas-docu dichter bij huis. In de tweede aflevering volgt reporter Bart Aerts diplomaten François Roux (foto), die verantwoordelijk is voor de permanente vertegenwoordiging bij de EU, en Didier Seeuws, chef van de Europese taskforce. Door de brexit hadden beide heren de afgelopen maanden hun handen vol. "Het is een diplomatiek drama", klinkt het bij Seeuws, die de belangen van de Europese lidstaten verdedigde tijdens de onderhandelingen met de Britten.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis