Brexit-deal uitgespuwd, maar May wil het nóg eens proberen 16 januari 2019

Brits premier Theresa May heeft een stevige oplawaai kregen. Liefst 432 van de 634 aanwezige parlementsleden stemden gisteravond tegen de deal die ze met de EU had gesloten om het tot een 'zachte brexit' te laten komen. Oppositieleider Jeremy Corbyn van Labour diende meteen een motie van wantrouwen in tegen de regering. Vandaag moet blijken of May nog op post kan blijven. Als haar dat lukt - de conservatieve premier heeft meer levens dan de gemiddelde kat - wil ze nogmaals naar Brussel trekken om een nieuwe deal te onderhandelen. Ook al is het weinig waarschijnlijk dat de Europese leiders daar oren naar hebben. "De tijd is zo goed als op", zegt Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie. Sowieso zal de chaos nog een tijdje aanhouden. De gebeden van de geëmotioneerde demonstrant hiernaast - 'Maak een einde aan de brexit-puinhoop', staat er op zijn pancarte - zijn dus nog niet verhoord.

