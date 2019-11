Exclusief voor abonnees Breuken voor Bosmans en Schelfhout 15 november 2019

G-sporters Diederick Schelfhout en Kris Bosmans kennen het medische verdict na hun valpartij in de Zesdaagse van Gent. De balans is een stuk zwaarder dan eerst gedacht. Bosmans liep een complexe breuk op aan het rechterbovenbeen en werd gisterochtend geopereerd. Er staat hem een lange revalidatie te wachten. Schelfhout kampt met een breuk in de zijkant van een rugwervel en kreeg enkele hechtingen, maar de dokters voorspellen voor hem een spoedig herstel. (BA)