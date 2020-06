Exclusief voor abonnees Brescia wil Balotelli ontslaan ITALIË 08 juni 2020

00u00 0

'La Gazzetta dello Sport' is ervan overtuigd: Brescia wil zo snel mogelijk af van Mario Balotelli (29). De staartclub denkt er zelfs aan om de aanvaller te ontslaan. Tijdens de lockdown verzuurde de relatie tussen de spits en zijn club. Balotelli zou het niet eens geweest zijn met het individuele trainingsprogramma dat Brescia had opgelegd aan zijn spelers - daarna kwam hij ook meer dan eens niet opdagen op training. En was hij er toch, dan had hij plots last van allerlei kwaaltjes.

