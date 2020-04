Exclusief voor abonnees Brengt sociale catastrofe in kaart Céline Nieuwenhuys 07 april 2020

Céline Nieuwenhuys is secretaris-generaal van de FdSS-FdSSB (Fédération des Services Sociaux). Ze is bekender aan de andere kant van de taalgrens. Nieuwenhuys probeert in kaart te brengen welke sociale catastrofe volgt na dit virus, zoals er nu al voedseltekorten zouden zijn in bepaalde Waalse regio's voor wie in armoede leeft. "Voedselhulp was voor deze crisis al bricoleren", zei ze in 'La Libre'. "Tegenwoordig loopt iedereen erbij als kip zonder kop."

