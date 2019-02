Brengt Banksy ode aan gele hesjes? 20 februari 2019

Is het een echte Banksy of een grappenmaker? Kenners zijn er nog niet uit, maar feit is wel dat een variant op het bekende 'Meisje met Ballon'-werk van de graffitikunstenaar vorige week opdook in Bordeaux. Op een muur in het stadscentrum is het meisje getekend met een geel hesje, een verwijzing naar de betogingen van de gilets jaunes. In plaats van een ballon in de lucht te steken, lijkt haar hand bebloed. Ook op een andere plaats in de stad is een graffitiwerk in 'Banksy-stijl' aangetroffen.

