Breintraining bij valavond 08 januari 2019

In de voormiddag trainde Racing Genk ruim twee uur op Spaanse bodem. De namiddagtraining werd verlaat tot valavond. Een training die zich toespitste op het brein van de Genkse spelers. "De spelers staan in een cirkel met lichtsensoren en moeten bij elke kleur een andere taak uitvoeren", legt Bram Swinnen, de high performance coach van Racing Genk uit. "Dat bouwen we op tot vier à vijf kleuren. Zo trainen we het voetbaltechnische, maar ook de richtingsveranderingen en het beslissingsproces. Opdat alle kleuren goed zichtbaar zouden zijn, moesten we wachten tot valavond om te beginnen." Aan de andere kant van het oefenveld stonden enkele partijtjes tennisvoetbal op het menu.

