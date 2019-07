Exclusief voor abonnees Brein achter terreur Barcelona werkte voor inlichtingendienst 18 juli 2019

De man die twee jaar geleden het bloedbad in Barcelona beraamde, werkte op dat ogenblik voor de Spaanse inlichtingendienst. Abdelbaki Es Satty stond officieel geregistreerd als informant, wat hem blijkbaar geholpen heeft om ongestoord zijn gang te gaan. Zijn radicalisme viel al op toen hij in 2016 als imam in België werkte. Maar toen de politie van Vilvoorde informeerde naar hem, zei Spanje niets verdachts te zien. Es Satty is ook niet de enige van de Catalaanse terreurcel die in ons land was. Drie gedode daders verbleven eind 2016 kortstondig in Brussel en de enige terrorist die het complot overleefde, woonde in 2017 een maand bij familie in Antwerpen.

