Exclusief voor abonnees Brein achter 'martelkamer' moest zelf vrezen voor zijn leven 14 juli 2020

00u00 0

Robin van O., het vermoedelijke brein achter de onlangs opgerolde 'onderwereldgevangenis' met martelkamer nabij de Belgische grens in Roosendaal, moest wellicht zelf vrezen voor zijn leven. Op een inleidende zitting van het proces tegen de beruchte motorclub Caloh Wagoh raakte immers bekend dat leider Delano R. verdacht wordt van het beramen van een moordaanslag op Robin van O. Heel wat leden van de motorclub zouden al betrokken geweest zijn bij onderwereldmoorden en mislukte aanslagen. De belangrijkste opdrachtgever van Caloh Wagoh is allicht topcrimineel Ridouan Taghi, de drugsbaron die in Dubai is opgepakt en inmiddels in een Nederlandse cel zit. Taghi wisselde onder meer het adres van Robin van O. uit met een lid van Caloh Wagoh. Delano R. kreeg ook foto's doorgestuurd van de Porsche waarin de vriendin van Van O. reed, net als een politiefoto van Van O.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen