Brein achter maanreizen overleden 25 februari 2020

De Amerikaanse wiskundige Katherine Johnson, die een erg belangrijke rol speelde in de ruimtevaart, is op 101-jarige leeftijd overleden. Ze berekende onder meer de ideale momenten voor lanceringen en de juiste routes naar bestemmingen. Zo was zij degene die in 1969 de baan naar de maan uitstippelde voor Neil Armstrong, Buzz Aldrin en Michael Collins. Astronauten als John Glenn - de eerste Amerikaan die in een baan rond de aarde vloog - wilden pas aan hun missie starten nadat Johnson de berekeningen van de computers had gecontroleerd. En toen de vlucht van de Apollo 13 in 1970 op een ramp dreigde uit te draaien, hielp zij de bemanning om veilig terug te keren. Ze legde ook de basis voor het spaceshuttleprogramma en dacht mee over reizen naar Mars. Als gekleurde vrouw moest ze in het zuiden van de VS veel vooroordelen overwinnen. Over Johnson en haar collega's werd de film 'Hidden Figures' (2016) gemaakt.

