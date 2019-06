Exclusief voor abonnees Breen leidt, Princen al op bijna 30 seconden 29 juni 2019

De Ypres Rally is voorlopig een buitenlandse aangelegenheid. De Noord-Ier Craig Breen leidt, met 24,5 seconden bonus op de Nederlander Kevin Abbring, beiden in een Volkswagen Polo GTi. Breen (5) en Abbring (4) verdeelden de proeven gisteravond onderling. Kris Princen volgt, net als de top twee in een Polo GTi, al op bijna 30 seconden en is dus de eerste Belg. Skoda moet het stellen met de plaatsen vier en vijf, voor Sébastien Bédoret en Freddy Loix, terwijl Kevin Demaerschalk met Citroën de zesde plek inpalmt, voor de eerste Britten. Breen is in Finland begin augustus de nieuwe teamgenoot van Thierry Neuville in het WK rally en die Neuville leidt vanzelfsprekend in de Masters, een klasse waar hij mag starten met zijn Hyundai i20 WRC. Vandaag volgen nog 14 proeven en de wedstrijd in de kattenstad eindigt iets na negen uur 's avonds. (JCA)

